Выжившая в бойне на вечеринке в Екатеринбурге девушка ушла из школы из-за травли

16-летняя жительница Екатеринбурга Мария, которая смогла спастись во время «кровавой» вечеринки, перевелась в новую школу. На «вписке», которая произошла в ноябре в 2020 году, умерли четыре человека.

1 сентября школьница придет в новое образовательное учреждение, поскольку в прежней школе ее травили сверстники. По словам старшей сестры Александры, Мария тяжело переживала изменившееся отношение ребят, у нее начались сложности с усвоением материала, пишет «КП-Екатеринбург». Другие школьники попрекали девушку за то, что она пришла на вечеринку в компании незнакомых мужчин, также о Марии негативно высказывались и родители погибших. Сестра отметила, что свердловчанку обвиняли в бездействии, якобы девушка должна была открыть дверь полиции или позвать на помощь. Напомним, инцидент произошел в одной из квартир Екатеринбурга. Хозяин жилища из охотничьего карабина «Сайга» расстрелял своих гостей, а затем покончил с собой. Погибли четыре человека. На вопрос о распитии алкоголя выжившая девушка ответила, что все присутствовавшие пили исключительно воду, которую хозяин квартиры наливал из пятилитровой бутылки. Выжившая во время бойни в Екатеринбурге девушка притворялась мертвой

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