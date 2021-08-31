За резонансное дело по ДТП будет наказан свердловский судья

К дисциплинарной ответственности будет привлечен судья Белоярского районного суда Георгий Куцый. Он вел резонансное дело Марины Мартемьяновой, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех человек за рулем Nissan в 2019 году.

После ДТП женщина возвратилась еще раз наехала на пострадавших. Изначально дело было возбуждено за попытку убийства, однако позже было переквалифицировано на статью о нарушении правил дорожного движения. Пострадавшие подали апелляцию, а потом кассационную жалобу. Там истребовали дело из районного суда, чтобы переквалифицировать его обратно, но передачу дела затянули. В результате прокурор не смог этого сделать и вынести более строгий приговор, пишет Е1. Напомним, ДТП произошло в ночь с 6 на 7 апреля 2019 года. Бывшая супруга участкового Марина Мартемьянова ехала пьяная за рулем и сбила двух девушек и двух молодых людей, а затем скрылась с места аварии. Однако через некоторое время вернулась и наехала на пострадавшую еще раз. После задержания она прошла медицинское освидетельствование, которое показало 1,241 промилле алкоголя при допустимом уровне до 0,16 промилле. В результате она была осуждена на 2,6 года колонии-поселения. В Белоярском пьяная женщина дважды сбила группу подростков

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