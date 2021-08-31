За сломанный нос полицейскому до 10 лет лишения свободы грозит тагильчанину

За сломанный нос полицейскому до 10 лет лишения свободы грозит тагильчанину
За сломанный нос полицейскому до 10 лет лишения свободы грозит тагильчанину
Сегодня, 12:12ОбществоФото: 1MI
До 10 лет тюрьмы грозит жителю Нижнего Тагила, который при задержании ударил полицейского кулаком в лицо и сломал ему нос.

По версии следствия, 24 апреля 2021 года при патрулировании Дзержинского района, полицейский заменил мужчину, который распивал алкоголь в общественном месте. Тагильчанин был доставлен к отделению полиции для установления личности, однако отказался выходить из служебного автомобиля.

Кроме того, подозреваемый оказал сопротивление, когда его попытались вывести из машины стражи правопорядка. Одного из полицейских он ударил кулаком в лицо, у пострадавшего медики диагностировали закрытый перелом носа и гематомы.

Задержанный обвиняется в применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), дело передано в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 19 июля в Богдановиче был ранен ножом в живот полицейский, который вмешался в конфликт между женщиной и подростком. Ей не понравилось, что 13-летний мальчик выгуливал собаку без намордника.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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