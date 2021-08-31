За сломанный нос полицейскому до 10 лет лишения свободы грозит тагильчанину

До 10 лет тюрьмы грозит жителю Нижнего Тагила, который при задержании ударил полицейского кулаком в лицо и сломал ему нос.

По версии следствия, 24 апреля 2021 года при патрулировании Дзержинского района, полицейский заменил мужчину, который распивал алкоголь в общественном месте. Тагильчанин был доставлен к отделению полиции для установления личности, однако отказался выходить из служебного автомобиля. Кроме того, подозреваемый оказал сопротивление, когда его попытались вывести из машины стражи правопорядка. Одного из полицейских он ударил кулаком в лицо, у пострадавшего медики диагностировали закрытый перелом носа и гематомы. Задержанный обвиняется в применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), дело передано в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, 19 июля в Богдановиче был ранен ножом в живот полицейский, который вмешался в конфликт между женщиной и подростком. Ей не понравилось, что 13-летний мальчик выгуливал собаку без намордника. Угомонил и проводил, а она с ножом: полицейского ранила женщина в Богдановиче

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