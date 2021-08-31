Заброшенный особняк превратится в золотой дворец в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга планируется преобразовать заброшенный особняк. На его месте появится золотой дворец для шахматистов. Об этом заявил бизнесмен Андрей Симановский.

У внутреннего оформления будет стиль барокко. Предполагается, что дворцом станет заброшенное здание, которое считается объектом культурного наследия, на перекрестке улиц Малышева и Горького. Для этого нужно будет восстановить кладку из кирпича, сделать железобетонные перекрытия и отремонтировать балконы из дерева. Стоимость ремонтных работ может составить около 150 миллионов рублей. Во дворце будут созданы условия, чтобы там могли заниматься ученики-шахматисты. Планируется, что часть средств будет выделена из бюджета Свердловской области, а другую предоставит Андрей Симановский, сообщает Е1. На данный момент уже можно увидеть эскизы планируемого дворца. Фото: E1.RU Напомним, в Екатеринбурге также появится большой музей оружия. Здание будет построено по проекту, который подготовит британский архитектор Норман Фостер. По мнению мэра города Алексея Орлова, музей станет точкой притяжения горожан и попадет во все путеводители для туристов Музей оружия по проекту британского архитектора появится в Екатеринбурге

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