Александр Мишарин наградил коллектив Городского портала TagilCity.ru

В благодарственном письме коллективу TagilCity.ruгубернатор выразил «благодарность за активное информационное сотрудничество,достойный вклад в освещение Уральской международной выставки и форумапромышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010 и VI Международной выставки технических средств обороны и защиты «Оборонаи защита-2010»».

Напомним, что 28 октября в резиденции Александра Мишарина прошла традиционная пресс-конференция для журналистов Свердловской области. Губернатор рассказал прессе об итогах социально-экономического развития области за 9 месяцев 2010 года. Затем он ответил на интересующие журналистов вопросы.