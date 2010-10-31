Александр Мишарин наградил коллектив Городского портала TagilCity.ru
31 октября 2010, 18:24Общество
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28 октября Александр Мишарин вручил благодарственные письма средствам массовой информации Свердловской области. Нижний Тагил также был отмечен губернатором, в числе награжденных Мишариным – коллективы портала TagilCity.ru и газеты «Тагильский рабочий».
В благодарственном письме коллективу TagilCity.ruгубернатор выразил «благодарность за активное информационное сотрудничество,достойный вклад в освещение Уральской международной выставки и форумапромышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010 и VI Международной выставки технических средств обороны и защиты «Оборонаи защита-2010»».
Напомним, что 28 октября в резиденции Александра Мишарина прошла традиционная пресс-конференция для журналистов Свердловской области. Губернатор рассказал прессе об итогах социально-экономического развития области за 9 месяцев 2010 года. Затем он ответил на интересующие журналистов вопросы.
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