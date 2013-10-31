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4 ноября посетить музей-заповедник в Нижнем Тагиле можно будет бесплатно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 ноября посетить музей-заповедник в Нижнем Тагиле можно будет бесплатно

31 октября 2013, 15:20Общество
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