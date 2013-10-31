4 ноября посетить музей-заповедник в Нижнем Тагиле можно будет бесплатно
31 октября 2013, 15:20Общество
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В День народного единства, 4 ноября, музей-заповедник в самом центре города приготовил для тагильчан подарок – бесплатное посещение.
А это значит, что у каждого появилась уникальная возможность еще раз полюбоваться природными богатствами родного края и узнать об истории мест. Итак,
Кроме этого 4 ноября работает литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в пос. Висим. Вход в музей в день народного единства – бесплатно, проведение экскурсий – по прейскуранту.
Добавим, тагильчан ждут с 09-30 до 17-30 (касса до 17-00).
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