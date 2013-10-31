4 ноября посетить музей-заповедник в Нижнем Тагиле можно будет бесплатно

А это значит, что у каждого появилась уникальная возможность еще раз полюбоваться природными богатствами родного края и узнать об истории мест. Итак,

Кроме этого 4 ноября работает литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в пос. Висим. Вход в музей в день народного единства – бесплатно, проведение экскурсий – по прейскуранту.

Добавим, тагильчан ждут с 09-30 до 17-30 (касса до 17-00).