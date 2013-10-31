Аmazon. Американская мечта

Также одним из залогов популярности является исключительное качество товаров и полное отсутствие «товаро-копий», только оригинальные бренды от оригинальных производителей. Работает Amazon по той же системе, что ибей. Amazon - это торговая площадка, которая предоставляет продавцам за определенную плату возможность торговать на сайте, в то время как для покупателей пользование торговым сервисом бесплатное. Сегодня благодаря существованию компаний посредников и форвардинговых компаний на амазон покупать стало достаточно просто, как и в любом другом магазине Америки и Европы.

Для того чтобы покупать на amazon с помощью компании посредника, достаточно зарегистрировать свой аккаунт на соответствующем сайте. Например, одним из самых надежных сервисов в России является сервис Шопотам. После регистрации аккаунта вы вместе с представителем компании оформляете для себя услугу «адрес в Америке» и таким образом вы же можете покупать все, что вам понравится, оплачивая при этом товары со своего счета на сайте компании или со своей кредитной карты.

После покупки все купленные вами товары будут отправлены на закрепленный за вами адрес в Америке и уже оттуда перепакованы (по желанию заказчика) в индивидуальную посылку и отправлены на ваш почтовый адрес в России. Выбирая условия доставки по США на амазоне, стоит обратить на условия продавца. Большинство продавцов, торгующих различными товарами на сайте, производит доставку по территории США бесплатно или она входит в стоимость покупки. Если вы сомневаетесь относительно качества покупки или доставки, обратите внимание на информацию о продавце. Сайт амазон полностью открыт, и любой желающий выставляет оценки продавцу после покупки товара. Поэтому, прежде чем сделать выбор и нажать кнопку «купить», внимательно ознакомьтесь с отзывами о продавце и его товарах.