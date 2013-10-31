Halloween мистически понизит цены

Ночь с 31 октября на 1 ноября стала для всего мира праздником волшебства, превращений и мистификаций. Однако то, что ожидается в интернет-магазине Logo.ru, абсолютно реально. В день всех святых здесь планируется сверхъестественное падение цен на бытовую и электронную технику.

31 октября, ровно в 18:00, все без исключения цены будут снижены на 5% и вернутся к прежним значениям только утром – 1 ноября, в 9:00. Интернет-магазин Logo и так заслуженно славится одними из самых низких цен в городе, но 31 октября они станут еще привлекательнее. Так, например, только этой ночью можно будет купить:

Стиральную машину Samsung WF 8590 NMW за 9 205 руб .

. 3D LED телевизор Philips 40 PFL 4308 T с диагональю 102 см за 18 040 руб.

Мультиварку Redmond RMC 4503 с чашей на 5 литров за 3030 руб.

Планшет Telefunken TF-MID1006, Android 4.1, со встроенной памятью 16 Гб за 5 699 руб.