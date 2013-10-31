«Мамочка, мамуля!» - кинотеатр «Красногвардеец» приглашает тагильчан на концерт в честь дня Матери
31 октября 2013, 17:00Общество
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Прекрасное мероприятие вновь организует для тагильчан кинотеатр «Красногвардеец»: семейный выходной в честь дня Матери «Мамочка, мамуля!».
На концертную программу с клоунами Маруся и Натуся, полную конкурсов и игр, выступлений творческих коллективов, а также с подарками и настоящим мультфильмом на большом экране – вот куда можно попасть 24 ноября в 12:00.
О мероприятии специально сообщается заранее, потому что билеты всегда разлетаются с руками, поэтому спешите приобрести их для своих деток, бабушек и дедушек, и, конечно, мамочек и папочек. Концерт вместе с мультфильмом продлится 2 часа 20 минут, а стоимость билета – 120 рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 43-56-73.
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