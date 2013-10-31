Материнский капитал можно будет применять для бизнеса

В частности, Министерство труда предлагает разрешить использовать материнский капитал как вклад в собственный бизнес. Противником данной инициативы является Минэкономразвития, члены которого уверены: инвестиции в бизнес опасны.

Кроме того, Министерство труда планирует вынести на рассмотрение еще одну поправку, согласно которой маткапитал можно потратить на аренду жилья.

Напомним, в настоящий момент выплаты матерям, имеющим два и более ребенка, составляют порядка 410 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на образование детей, улучшение условий проживания. Так же средства можно оставить на накопительном пенсионном счете матери.