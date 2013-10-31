Материнский капитал можно будет применять для бизнеса
Министрество труда предлагает внести некоторые поправки к закону, регулирующему выплату материнского капитала в России. Ведомство планирует расширить область применения выплат.
В частности, Министерство труда предлагает разрешить использовать материнский капитал как вклад в собственный бизнес. Противником данной инициативы является Минэкономразвития, члены которого уверены: инвестиции в бизнес опасны.
Кроме того, Министерство труда планирует вынести на рассмотрение еще одну поправку, согласно которой маткапитал можно потратить на аренду жилья.
Напомним, в настоящий момент выплаты матерям, имеющим два и более ребенка, составляют порядка 410 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на образование детей, улучшение условий проживания. Так же средства можно оставить на накопительном пенсионном счете матери.
Программа выплаты материнского капитала в России продлится до 2016 года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.