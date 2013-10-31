Примем Индустриальную вместе! Всех желающих приглашают на осмотр тагильской улицы
31 октября 2013, 10:30Общество
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В Нижнем Тагиле практически завершился ремонт, можно сказать, самой долгожданной улицы – Индустриальной. Сергей Константинович неоднократно в ходе различных интервью упоминал о важности этого пути, и наконец настал момент, когда тагильчане могут проезжать по гладкому асфальту, вместо «неспокойной» брусчатки.
Для того чтобы не быть в стороне и адекватно оценить проработанную улицу, активисты общественного движения «Тагил без ям» приглашают всех желающих тагильчан принять участие в осмотре улицы. На ней пока не нанесена разметка, поэтому приемка состоится в субботу – 2 ноября.
Будут учтены замечания всех присутствующих (в пределах разумного). Место сбора «Дом амортизаторов» на Индустриальной. Всех желающих просьба отписаться в комментариях ниже. Телефон для справок 89655165353. Звонить строго с 11.00 до 19.00 призывает Никита Чапурин, председатель движения.
Фото с камер «Сети Тагила».
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