Примем Индустриальную вместе! Всех желающих приглашают на осмотр тагильской улицы

Для того чтобы не быть в стороне и адекватно оценить проработанную улицу, активисты общественного движения «Тагил без ям» приглашают всех желающих тагильчан принять участие в осмотре улицы. На ней пока не нанесена разметка, поэтому приемка состоится в субботу – 2 ноября.