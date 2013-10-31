Тагильчане, все на КВН! Уже завтра в Городском дворце молодежи Нижнего Тагила
31 октября 2013, 11:50Общество
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Уже завтра, 1 ноября в 18:00 во Дворце молодежи состоится долгожданное открытие фестиваля лиги КВН «Новая версия».
10 команд, которые уже не раз заставляли складываться пополам от смеха зрителей и болельщиков выйдут на сцену, чтобы показать приветствие. От КВН-щика даже слово «привет» звучит особо, ведь за ним обязательно последует что-то заставляющее улыбаться, используя все возможности лицевых мышц.
Конечно, подавляющее число команд-участниц из Нижнего Тагила, но есть и залетные птицы из Екатеринбурга. Среди судей, кстати, может появиться даже Дмитрий Язовских, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.
Вход обойдется вам всего в 50 рублей, ну а вечер подарит незабываемые эмоции и позитив, которым так важно зарядиться в пятницу!
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