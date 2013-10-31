«Урал без наркотиков» теперь и в Нижнем Тагиле: открывается консультационное отделение

Прием будет бесплатный, отвечать на вопросы тагильчан станет квалифицированный специалист по социальной работе. Основное внимание будет уделяться работе с созависимыми людьми - родственниками тех, кто страдает зависимостью от наркотиков или алкоголя. Здесь также будут проходить и мотивационные консультации зависимых на прохождение лечения.

В Нижнем Тагиле проблема наркотизации населения стоит не менее остро, чем в Екатеринбурге, поэтому именно он стал следующим городом, куда мы станем транслировать опыт создания государственного реабилитационного центра для наркозависимых, - отметил главный врач «Урала без наркотиков» Антон Поддубный. - Начать мы решили с нашего консультационного отделения, но по плану в последующем будем открывать нижнетагильский филиал «Урала без наркотиков». Основной задачей кабинета станет работа с родственниками зависимых - для этого, помимо консультативной работы, мы планируем проводить и групповые занятия для созависимых.

На сегодняшний день планируется проводить групповые занятия два раза в неделю - вечером в рабочий день и в воскресенье в дневное время. Каждое занятие будет длиться около трёх часов.