В атлетический зал приглашаются юные тагильчане от 12 до 18 лет! Занятия бесплатны

Ребята в возрасте от 12 до 18 лет могут получить спортивные навыки. Занятия, к слову, проводятся под руководством педагога 1 категории Кравца Анатолия Николаевича, имеющего 17-летний опыт в подготовке юных спортсменов.

В зале «Пульс», кстати, красиво и комфортно – он отделан деревом, там много цветов и предметов из дерева ручной работы. Однако необходим ремонт раздевалки и замена линолеума, но это дело времени, тем более, что к сотрудничеству с залом приглашаются спонсоры и меценаты.