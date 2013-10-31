В атлетический зал приглашаются юные тагильчане от 12 до 18 лет! Занятия бесплатны
31 октября 2013, 11:32Общество
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Характер человека формируется с самого раннего возраста под действием различных факторов. Несомненно, важнейшим условием в развитии ребенка является его вовлеченность в спортивную сферу. Спорт – это прекрасная возможность проявить себя ответственным, целеустремленным и сильным человеком.
Ребята в возрасте от 12 до 18 лет могут получить спортивные навыки. Занятия, к слову, проводятся под руководством педагога 1 категории Кравца Анатолия Николаевича, имеющего 17-летний опыт в подготовке юных спортсменов.
В зале «Пульс», кстати, красиво и комфортно – он отделан деревом, там много цветов и предметов из дерева ручной работы. Однако необходим ремонт раздевалки и замена линолеума, но это дело времени, тем более, что к сотрудничеству с залом приглашаются спонсоры и меценаты.
Занятия проводятся бесплатно! Проходят с понедельника по субботу с 15:00 до 20:00 по адресу Пархоменко, 115.
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