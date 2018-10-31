147 отделений «Российского движения школьников открылись на Среднем Урале за три года

В 2015 году Указом президента была учреждена общероссийская детско-юношеская организация «Российское движение школьников», которая осуществляет деятельность по четырем направлениям: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление».