147 отделений «Российского движения школьников открылись на Среднем Урале за три года
Сегодня, 08:31ОбществоФото: pixabay.com
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«Российское движение школьников» было организовано 29 октября 2015 года, с того времени были открыты 147 отделений по Свердловской области.
В 2015 году Указом президента была учреждена общероссийская детско-юношеская организация «Российское движение школьников», которая осуществляет деятельность по четырем направлениям: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление».
Самые активные участники организации отправляются во Всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена» и «Океан».
Педагоги из Нижнего Тагила, Новоуральска, Екатеринбурга, Ревды, Краснотурьинска, Березовского и других городов ведут подготовку и организацию праздничных мероприятий, посвященных дню «Российского движения школьников», информирует «Областная газета».
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