2,6 млн выделено на ремонт Детской музыкальной школы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Детская музыкальная школа на ул. Патона, 4 на Вагонке в Нижнем Тагиле будет отремонтирована. На это выделены 2,6 млн рублей. Информация о поиске подрядчика на ремонт здания размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Согласно техническому заданию, подрядчик должен осуществить ремонт крыши со стропильной системой и заменой чердачного утеплителя. Также подрядчик должен предоставить заказчику информацию о ходе работ с фотофиксацией и всю необходимую документацию. Также исполнитель имеет право привлекать к работе субподрядные организации. Работы должны быть выполнены в течении 45 дней с момента подписания контракта.