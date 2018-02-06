2,6 млн выделено на ремонт Детской музыкальной школы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:59ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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2,6 млн рублей выделены на ремонт крыши Детской музыкальной школы в Нижнем Тагиле на ул. Патона, 4.
Сюжеты: Нижний Тагил
Детская музыкальная школа на ул. Патона, 4 на Вагонке в Нижнем Тагиле будет отремонтирована. На это выделены 2,6 млн рублей. Информация о поиске подрядчика на ремонт здания размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен осуществить ремонт крыши со стропильной системой и заменой чердачного утеплителя. Также подрядчик должен предоставить заказчику информацию о ходе работ с фотофиксацией и всю необходимую документацию. Также исполнитель имеет право привлекать к работе субподрядные организации. Работы должны быть выполнены в течении 45 дней с момента подписания контракта.
Итоги открытого электронного аукциона станут известны 12 ноября.
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