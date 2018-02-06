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2,6 млн выделено на ремонт Детской музыкальной школы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,6 млн выделено на ремонт Детской музыкальной школы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:59ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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