Более 30 млрд рублей будет потрачено на ремонт дорог в Свердловской области

За указанный промежуток времени на ремонт дорог из бюджета Свердловской области будет выделено 6,8 млрд рублей, 24,6 млрд – из федеральной казны. Денежные средства планируется привлечь в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ноябре областное министерство транспорта и дорожного хозяйства проведет общественные слушания по вопросу ремонта областных и муниципальных трасс.

Всего в 2018 году в рамках данного проекта на ремонт дорог направлен 1,8 млрд рублей. Их этой суммы 800 млн – из федерального бюджета, 1 млрд – из регионального бюджета, 52 млн – из бюджета Екатеринбурга.