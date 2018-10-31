Больница Серова будет транспортировать больную на диализ после прокурорской проверки
Женщину-инвалида из Новолялинского района по решению суда три раза в неделю будут доставлять в больницу Серова, расположенную па расстоянии 70 км, для прохождения гемодиализа.
На территории района живет женщина-инвалид 1 группы, которая нуждается в прохождении процедуры гемодиализа, также она страдает расстройством функции опорно-двигательного аппарата.
Для прохождения гемодиализа женщина ездила в Серов, где расположен диализный центр. Поскольку центр расположен в 70 км от места проживания женщины, а также возникновения осложнений после процедуры, возникла угроза жизни и здоровью больной.
Пациентка написала заявление в прокуратуру. После прокурорской проверки иск был направлен в суд, по решению которого Новолялинская районная больница должна организовать транспортировку для пациентки до больницы и обратно для прохождения гемодиализа. Врачу больницы было внесено представление об устранении нарушения.
Таким образом, сотрудники больницы три раза в неделю организуют транспортировку инвалида 1 группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.