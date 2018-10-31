Больница Серова будет транспортировать больную на диализ после прокурорской проверки

На территории района живет женщина-инвалид 1 группы, которая нуждается в прохождении процедуры гемодиализа, также она страдает расстройством функции опорно-двигательного аппарата.

Для прохождения гемодиализа женщина ездила в Серов, где расположен диализный центр. Поскольку центр расположен в 70 км от места проживания женщины, а также возникновения осложнений после процедуры, возникла угроза жизни и здоровью больной.

Пациентка написала заявление в прокуратуру. После прокурорской проверки иск был направлен в суд, по решению которого Новолялинская районная больница должна организовать транспортировку для пациентки до больницы и обратно для прохождения гемодиализа. Врачу больницы было внесено представление об устранении нарушения.