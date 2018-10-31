Больные зэки из Сосьвы перевезены в Нижний Тагил

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из сосьвенского исправительного учреждения №23 в лечебную колонию №51 в Нижнем Тагиле перевезли часть осужденных, нуждающихся в медицинской помощи.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пресс-службе свердловского ГУФСИН рассказали, что этапирование заключенных связано с тем, что в Нижнем Тагиле больше возможностей для их лечения. Например, если нужны операции или консультации врачей.
В Нижнем Тагиле тяжелобольные зэки могут получить помощь от врачей Областного туберкулезного диспансера, так как у них есть собственная специализированная больница. Также для некоторых заключенных требуется специальное питание, а в Сосьве такой возможности нет.
После выздоровления или улучшения состояния осужденные вернуться обратно в место постоянного заключения, сообщает ИА «Все новости».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей