Больные зэки из Сосьвы перевезены в Нижний Тагил

В пресс-службе свердловского ГУФСИН рассказали, что этапирование заключенных связано с тем, что в Нижнем Тагиле больше возможностей для их лечения. Например, если нужны операции или консультации врачей.

В Нижнем Тагиле тяжелобольные зэки могут получить помощь от врачей Областного туберкулезного диспансера, так как у них есть собственная специализированная больница. Также для некоторых заключенных требуется специальное питание, а в Сосьве такой возможности нет.