Евгений Куйвашев занял 27-ое место в национальном рейтинге губернаторов

Главными заслугами Евгения Куйвашева, за которые его поставили на 27-ое место, эксперты назвали выборы в Екатеринбургскую городскую думу и итоги голосования по заявке Екатеринбурга в «ЭКСПО-2025».

Рейтинг губернаторов был составлен на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Главы 85-ти субъектов России были распределены по трём группам, во вторую из них, как раз-таки, и попал Евгений Владимирович.