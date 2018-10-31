Евгений Куйвашев занял 27-ое место в национальном рейтинге губернаторов
Сегодня, 00:30ОбществоФото: gubernator96.ru
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В национальном рейтинге губернаторов глава Свердловской области Евгений Куйвашев занял 27-ое место из 85-ти руководителей субъектов Российской Федерации.
Главными заслугами Евгения Куйвашева, за которые его поставили на 27-ое место, эксперты назвали выборы в Екатеринбургскую городскую думу и итоги голосования по заявке Екатеринбурга в «ЭКСПО-2025».
Рейтинг губернаторов был составлен на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Главы 85-ти субъектов России были распределены по трём группам, во вторую из них, как раз-таки, и попал Евгений Владимирович.
Национальный рейтинг губернаторов составляется каждые два месяца, сообщает ИА «УралБизнесКонсалтинг».
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