Несколько тысяч детей посетят новогоднюю ёлку в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Сегодня, 10:07ОбществоФото: TagilCity.ru
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С 22 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» откроется парк новогодних развлечений в тематике супергероев новогодних сказок.
Сюжеты: Екатеринбург
Несколько тысяч детей из детских домов, интернатов, победителей олимпиад и спортивных соревнований со всей Свердловской области приглашены на новогоднюю ёлку в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Парк развлечений начинает свою работу с 22 декабря. Дети смогут прокатиться с горок, попрыгать на батутах, посетить каток, а также увидеть новогоднее представление с супергероями народных сказок. Парк будет работать все новогодние каникулы.
«СуперЁлка» расположится в самом большом павильоне комплекса, до которого можно добраться с помощью транспорта, который бесплатно будет возить всех желающих из центра Екатеринбурга и обратно. Вход для детей и родителей бесплатный, сообщает «Областная газета».
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