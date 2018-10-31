Несколько тысяч детей посетят новогоднюю ёлку в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Несколько тысяч детей из детских домов, интернатов, победителей олимпиад и спортивных соревнований со всей Свердловской области приглашены на новогоднюю ёлку в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Парк развлечений начинает свою работу с 22 декабря. Дети смогут прокатиться с горок, попрыгать на батутах, посетить каток, а также увидеть новогоднее представление с супергероями народных сказок. Парк будет работать все новогодние каникулы.