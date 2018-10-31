Новые правила изменят рынок ОСАГО в 2019 году

За 15 лет существования работа ОСАГО вызывает споры и недовольство и у экспертов страховой сферы, и у участников дорожного движения. Новые пункты позволят решить наиболее острые вопросы автовладельцев.

КБМ не сгорит: Одной из важных инноваций в законе об ОСАГО будет порядок присвоения и сохранения коэффициента бонус-малус (КБМ). КБМ влияет на стоимость полиса и позволяет получить скидку за отсутствие аварий. Виновники аварий, которые происходили в течение года, платят дороже. То есть, чем ниже КБМ, тем больше скидка при оформлении полиса.

Существующая система начисления коэффициента вызывает недовольство со стороны автовладельцев. Ведь бонусы водителя за езду без аварий «сгорают», если он не был в течение года вписан в полис ОСАГО. А те, кто неоднократно становились виновниками аварий и прожили год без ОСАГО, могут рассчитывать на «чистую» репутацию и платить за следующий полис столько же, сколько и законопослушный автовладелец.

У меня стаж вождения более 20 лет. Ни разу не было аварий по моей вине. Страховку ОСАГО всегда оформлял своевременно и получал при этом скидку, так как КБМ у меня был 0,6. А тут получилось так, что одну машину продал вынужденно, а вторая серьезно сломалась. Отремонтировать быстро не получилось, а когда забрал из ремонта, как раз подошел срок страхования. И тут-то выяснилось, что меня приравняли к новичкам, бонусы сгорели и их нельзя восстановить. Считаю, это несправедливо, поделился историей тагильчанин Александр.

Подобная ситуация знакома многим автовладельцам. Теперь недочеты могут быть исправлены.

Сейчас более 50% всех жалоб на ОСАГО, поступающих в Банк России, касается именно коэффициента бонус-малус (КБМ). Многие проблемы вытекают из-за несовершенства самой системы. Мы планируем сделать систему КБМ простой и понятной. Сейчас, если человек в течение года не был вписан ни в один полис ОСАГО его КБМ обнуляется. Также он сгорает и у аварийного водителя, который на год не вписывается в страховку и водит машину по полису мультидрайв, то есть без ограничения водителей,говорит директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

В 2019 году эти недочеты будут исправлены. Получается, что новая система начисления КБМ, с одной стороны - позволит сохранить скидку для безаварийных водителей, а с другой – закроет лазейки для водителей-нарушителей, которым сейчас система прощает «грехи». Например, водитель, который совершил несколько аварий и получил коэффициент «2,45», продолжает год водить по полису без ограничения водителей, а через год у него коэффициент снова станет равен «1».

Согласно новым правилам КБМ будет присваиваться водителю персонально и не меняться в течение всего года. Срок давности будет просто отменен. Таким образом, можно будет сделать перерыв в управлении сроком до нескольких лет, а затем снова сесть за руль и бонус сохранится.

В новой системе устранен еще один существенный недочет. Сегодня система работает так, что если человек вписан в полисы ОСАГО на несколько автомобилей, у него происходит «задвоение» КБМ и он рискует потерять скидку. Так может происходить, когда в этот же полис вписаны и другие водители с худшим КБМ. Тогда на следующий год страховка будет с учетом худшего коэффициента.

Все эти огрехи мы намерены исправить в ходе самого первого шага реформы. У каждого водителя теперь будет только один КБМ. Причем для тех, кто имел несколько КБМ на этапе старта новой системы, будет выбран наилучший, то есть предоставляющий наибольшую скидку, поясняет директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

В приоритете те, кто пострадал Банк России планирует ужесточить санкции для страховщиков, чтобы оздоровить ситуацию на рынке услуг. Несмотря на снижение негативной статистики, нельзя назвать вопрос полностью решенным. Трудности при совершении покупки электронного полиса ОСАГО и навязывание дополнительных услуг – две самые распространенные жалобы автовладельцев на страховщиков. На рассмотрении стоит вопрос об аудио- и видеофиксации процедуры оформления, сообщает источник 56orb.ru.

Еще одно нововведение – отмена учета износа деталей и запчастей транспортного средства при расчете компенсации ущерба в ДТП. При расчете стоимости с учетом износа возникают проблемы с реальными затратами на оплату ремонта, так как собственнику авто зачастую не хватает средств на восстановление. Инновация поможет сделать так, чтобы денег, которые выплачивает страховщик, хватало на ремонт.

В то же время, важно не допустить мошеннических действий. Например, нельзя будет намеренно уничтожить старый автомобиль, пустив его под самосвал, и получить за него страховое возмещение на новую машину. Компенсация за автомобиль, неподлежащий восстановлению, будет возмещаться по его реальной стоимости, а не как за новое транспортное средство.

Еще одно, не менее важное новшество – изменение лимита ответственности по ОСАГО за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших в ДТП. Например, жизнь пассажира маршрутного транспортного средства оценивается в разы выше, чем жизнь пешехода или пассажира обычного автомобиля. Если маршрутка сбила пешехода, то родственники получают 500 000 рублей, а если человек погиб, будучи пассажиром этой маршрутки, то компенсировано будет в 4 раза больше. Новые правила выравнивают страховые суммы, которые наследники получают независимо от того, находился погибший внутри или снаружи салона маршрутного транспорта.

Новые поправки к закону об ОСАГО устранят ряд несправедливых моментов в отношении водителей и обеспечат дополнительные гарантии пострадавшим.