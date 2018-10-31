«Роснано» расширяет сотрудничество с Японией в сфере ветрогенерации

В частности, речь идет о создании мощностей ветрогенерации на Дальнем Востоке, сообщает «Восток-Медиа».

Чубайс также добавил, что в ближайшие несколько лет планируется построить в России мощностей ветрогенерации на 1800 МВт. Кроме того, предполагается завершить строительство трех крупных заводов по производству оборудования для ветроэнергетики в стране.

Вместе с тем, со слов главы «Роснано», возобновляемая энергетика обладает значительным потенциалом и является одним из базовых направлений в отечественном развитии. Отмечается, что проектами в области ветроэнергетики заинтересовалась японская компания Winpro Global. Чубайс подчеркнул готовность «Роснано» к открытому обсуждению с японской стороной всех дальнейших действий в плане сотрудничества.

Поднимался также вопрос о привлечении компаний из страны восходящего солнца к участию в венчурном фонде по развитию инноваций на Дальнем Востоке. Этот фонд был образован «Роснано», Дальневосточным фондом и РВК.