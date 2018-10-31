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«Роснано» расширяет сотрудничество с Японией в сфере ветрогенерации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Роснано» расширяет сотрудничество с Японией в сфере ветрогенерации

Сегодня, 14:34ОбществоФото: greenbelarus.info
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