Студенты из колледжа Керчи в декабре приедут на Урал для реабилитации
Сегодня, 20:38ОбществоФото: pxhere.com
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Более 40 студентов, пострадавших при взрыве в колледже Керчи, приедут на реабилитацию в Свердловскую область.
Молодые люди приедут на Урал в начале декабря для прохождения психологической реабилитации. Как сообщил замгубернатора региона Павел Креков, предложение о приезде студентов и преподавателей поступило от руководства Керчи.
Как сообщает ТАСС, заместитель губернатора рассказал, что планируется свозить молодых людей в Верхнюю Пышму, где расположены различные оздоровительные объекты.
Им нужно сменить обстановку, оздоровиться, плюс - они могут посмотреть аналогичный колледж, может, кого-нибудь это заинтересует в плане дальнейшего обучения, трудоустройства, отметил Креков.
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