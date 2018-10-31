Студенты из колледжа Керчи в декабре приедут на Урал для реабилитации

Молодые люди приедут на Урал в начале декабря для прохождения психологической реабилитации. Как сообщил замгубернатора региона Павел Креков, предложение о приезде студентов и преподавателей поступило от руководства Керчи.

Как сообщает ТАСС, заместитель губернатора рассказал, что планируется свозить молодых людей в Верхнюю Пышму, где расположены различные оздоровительные объекты.