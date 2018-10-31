Уральцы не стали предлагать новые варианты названия аэропорта Кольцово
Сегодня, 19:48ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловчане не стали предлагать варианты имен для екатеринбургского Кольцово.
Сюжеты: Екатеринбург
Завершился второй этап конкурса «Великие имена России», в котором 90 тысяч россиян предложили около 50 имен для 47 аэропортов.
Список имен пополнился 11 вариантами, набравшими по 500 голосов.
Жители Свердловской области не выдвинули ни одного варианта для второго имени аэропорта Кольцово, пишут «Европейско-Азиатские новости».
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