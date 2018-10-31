Житель Ирбита приговорен к 1 году колонии за насилие в отношении полицейского
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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26-летний житель Ирбитского района приговорен к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима за применение насилия в отношении женщины-полицейского.
Летом 2018 года мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции за совершение административного правонарушения.
Подсудимый попытался сбежать из кабинета участковых. У выхода его остановила сотрудница полиции, однако мужчина не выполнил ее требования и уронил женщину.
При вынесении приговора судья учел наличие рецидива преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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