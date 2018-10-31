Житель Ирбита приговорен к 1 году колонии за насилие в отношении полицейского

Летом 2018 года мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции за совершение административного правонарушения.

Подсудимый попытался сбежать из кабинета участковых. У выхода его остановила сотрудница полиции, однако мужчина не выполнил ее требования и уронил женщину.