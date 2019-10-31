Для детей-сирот Нижнего Тагила купят 17 квартир на 20,5 миллиона рублей

На сайте госзакупок размещено шесть аукционов на приобретение квартир пять — на 3,6 миллиона рублей и один — 2,5 миллиона рублей. Покупка жилплощади производится в рамках государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Согласно документации, жилое помещение может находиться в МКД на любом этаже. Площадь квартиры — не менее 31 квадратного метра. Жилье должно соответствовать техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам: не требовать ремонта, с электро- и/или газоснабжением, отоплением и водоснабжением. В квартире обязательно наличие кухонных мойки и плиты, дверей, окон и санузла. Не предназначены для приобретения и использования помещения с грибком, насекомыми и плесенью.