Для детей-сирот Нижнего Тагила купят 17 квартир на 20,5 миллиона рублей
Сегодня, 31 октября, Департамент государственных закупок Свердловской области разместил аукцион на приобретение жилищной площади на сумму 20,5 миллиона рублей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 20,5 миллиона рублей.
На сайте госзакупок размещено шесть аукционов на приобретение квартир пять — на 3,6 миллиона рублей и один — 2,5 миллиона рублей. Покупка жилплощади производится в рамках государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».
Согласно документации, жилое помещение может находиться в МКД на любом этаже. Площадь квартиры — не менее 31 квадратного метра. Жилье должно соответствовать техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам: не требовать ремонта, с электро- и/или газоснабжением, отоплением и водоснабжением. В квартире обязательно наличие кухонных мойки и плиты, дверей, окон и санузла. Не предназначены для приобретения и использования помещения с грибком, насекомыми и плесенью.
Напомним, в июле Прокуратура обязала свердловский Фонд жилищного строительства устранить дефекты домов, предоставленных сиротам в поселке Махнево. Фактически им были выделены помещения, непригодные для проживания.