Клиенты Альфа-Банка стали больше тратить на образование

Согласно данным банка, только в сентябре 2019 года клиенты потратили на обучение примерно миллиард рублей. Больший рост зафиксирован только в категории создание уюта и обустройство жилища – свыше 40%. Также увеличились расходы на товары, приобретаемые за границей. Как отмечает kursdela.biz, в основном за пределами РФ десятку наиболее совершаются недорогие покупки, которые можно оплатить картой.

В текущем году в тройку наиболее популярных стран, где клиенты Альфа-Банка рассчитывались картой, вошли: Испания, Великобритания, Италия. В десятке Турция, Германия, Греция, Ирландия, Франция США и Швейцария. Тенденция к росту карточных платежей заметна и в России.

Любопытна не только география, но и временное распределение платежей. Например, июль и август – это отдых в Италии и Испании. В эти месяцы транзакционный оборот вырастает до 45%, в сравнении со среднегодовым. Популярна летом и Греция, здесь оборот по картам растет в 6 раз. Что касается Турции, то она популярна с мая по сентябрь. Еще одна статья расходов, в которой заметен ост карточных платежей, связанных с туризмом – бронирование авиабилетов. На сайте Alfa-Travel карточный оборот за год вырос примерно в 3 раза.

«Безналичные платежи сегодня - самый удобный вариант оплаты. Оборот по картам и дальше будет расти, в первую очередь из-за развития инфраструктуры, а также развитием программ лояльности таких как кэшбэк и бонусные мили, а также улучшением финансовой грамотности населения», – отмечает начальник департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко. Также он заметил, что росту безналичных платежей способствует и технический прогресс, т. к большая часть платежей сегодня совершается бесконтактным способом, в т. ч. при помощи смартфонов.