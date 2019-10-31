Медицинская страховка для выезда за границу

Прежде всего, сделать медицинскую страховку для выезда за границу нужно, чтобы получить в консульстве визу. Полис — обязательный документ при подаче пакета бумаг в посольство. Без него заявка рассматриваться не будет. Любая страховка не подойдет, поскольку есть ряд параметров, которым она должна соответствовать. Так, для выезда в зону Шенгена, надо предоставить в консульство полис, который имеет:

сумму покрытия не менее 30 тысяч евро;

срок действия на весь период путешествия плюс 15 дней;

соответствующую зону выезда (в полисе указывается страна либо регион).

Консульства не примут страховки, выданные неаккредитованными фирмами. Поставщик услуг должен быть непременно одобрен в конкретном посольстве.

Зачем нужна медицинская страховка? Этот документ защищает от существенных финансовых рисков. Цены на полисы сильно разнятся. Медицинская страховка для туристов может стоить очень дешево — 100–300 рублей, а может и несколько тысяч. В чем разница, и какой вариант следует выбирать?

Стоимость обуславливают такие факторы, как:

количество застрахованных;

сумма покрытия;

возраст выезжающих за рубеж;

вид страховой программы.

Последний пункт существенно влияет на ценообразование. Отдельно разрабатываются тарифы для одно- и многократных выездов, длительного и короткого пребывания за рубежом. Страхование туристов предполагает также учет рисков. Чем шире список этих опасностей, тем дороже обходится полис. Например, у фирмы ERV есть тариф «Стандарт Плюс». Полис, оформленный в соответствии с ним, возместит расходы на лечение внезапно обострившихся или выявленных заболеваний, ожогов, травм, осложнений беременности. Будут покрыты затраты, возникшие из-за предпринятых поисково-спасательных работ.

Другая же страховка, оформленная по программе OPTIMA, обойдется немного дороже, но список рисков расширен. По ней возможно возмещение убытков, связанных с последствиями преждевременных родов, осложнениями беременности и увечьями, полученными в наркотическом или алкогольном опьянении.

«OPTIMA-Мульти» и «OPTIMA-Годовой» — наиболее дорогие в линейке ERV, поскольку рассчитаны на многократные выезды.

Таким образом, цена — не определяющий фактор при выборе вида страховки для путешествий за границу. Важнее обращать внимание на список рисков. Если вы планируете безудержное веселье в шумной компании, то из вышеописанных тарифов подойдет второй. Если предстоит спокойный семейный отпуск в отеле, где all inclusive, можно обойтись наиболее дешевым полисом.

Где купить медицинскую страховку онлайн? Самый простой способ покупки медицинской страховки — использование онлайн-сервиса. Такой есть на сайте https://www.erv.ru/

Для оформления нужно внести следующую информацию: фамилия, имя, отчество, страна выезда, даты поездки, номер загранпаспорта. Также потребуется выбрать тариф и при необходимости — поставить галочки рядом с дополнительными опциями. После оплаты полис пришлют на электронную почту. Страховка будет иметь такую же юридическую силу, что и ее бумажный аналог.