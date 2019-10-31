Президент отметил проблемы в бюджете нацпроекта "Здравоохранение"

Всего на проект «Здравоохранение» выделено примерно 1,3 трлн рублей. Но из этой суммы на «первичку» заложено всего 237 млрд рублей на 6 лет. С учетом положения, которое сложилось в первичной медицине на данный момент, этих денег явно недостаточно, пишут «Новые известия», цитируя президента России.

Также Владимир Путин отметил, что основная часть выделенных на проект финансов зарезервирована для борьбы с онкологией и для медицинских центров регионального и федерального уровня, но рядовой россиянин сначала идет в свою поликлинику, где должен получить медицинскую помощь надлежащего уровня. «Если эта помощь будет оказываться, то и в высокотехнологичные центры будут обращаться пореже», – заявил президент.