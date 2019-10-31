Президент отметил проблемы в бюджете нацпроекта "Здравоохранение"
На встрече с представителями общественности, в Калининграде Владимир Путин высказал ряд замечаний в адрес проекта «Здравоохранение». Например, отметил недостаточность средств для первичной медицины.
Всего на проект «Здравоохранение» выделено примерно 1,3 трлн рублей. Но из этой суммы на «первичку» заложено всего 237 млрд рублей на 6 лет. С учетом положения, которое сложилось в первичной медицине на данный момент, этих денег явно недостаточно, пишут «Новые известия», цитируя президента России.
Также Владимир Путин отметил, что основная часть выделенных на проект финансов зарезервирована для борьбы с онкологией и для медицинских центров регионального и федерального уровня, но рядовой россиянин сначала идет в свою поликлинику, где должен получить медицинскую помощь надлежащего уровня. «Если эта помощь будет оказываться, то и в высокотехнологичные центры будут обращаться пореже», – заявил президент.
Также российский лидер заметил присутствующим на встрече губернаторам, что первичное звено – это зона ответственности властей региональных. Президент напомнил собравшимся, что региональные программы модернизации первичного медицинского звена должны быть приняты до 1 июля 2020 года. Чтобы не сорвать этот срок, необходимо подготовить программы до 10 января будущего года.