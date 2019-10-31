«Счастливый Хабаровск» претендует на звание лучшего городского проекта России

Начиная с 2017 года в Хабаровске появилась традиция проводить в День города арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Ежегодно мероприятие собирает десятки тысяч жителей и гостей города, которые могут поучаствовать в различных мастер-классах, конкурсах и других программах арт-фестиваля. В сентябре этого года арт-фестиваль по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны стал лидером по Хабаровскому краю. До 30 октября на сайте Агентства стратегических инициатив проводится онлайн-голосование за лучший городской проект России. О том, как прошёл арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» в этом году, и какие перспективы ожидают проект на всероссийском конкурсе, рассказала главный специалист управления культуры мэрии Хабаровска Евгения Чернякова.

- Арт-фестиваль проводится в Хабаровске уже третий год подряд. Для тех, кто ни разу не был на нём, можете рассказать, что из себя представляет это мероприятие?

- Артфестиваль «Счастливый Хабаровск» – это культурное мероприятие, которое проходит в рамках Дня города. Его можно охарактеризовать как большой творческий переполох, потому что он включает в себя разные форматы. К ним относятся лекции, фотовыставки, мастер-классы, викторины, цирковые представления, караоке-батл, концерты, фотозоны, квесты, библиобульвары и многие другие.

- Сколько мастеров, коллективов приняло участие в арт-фестивале в этом году?

- В 2017 году у нас было только четыре творческих площадки и восемь организаций-участников. В этом году площадок стало 18, а участвовало уже более 40 организаций и коллективов. Было много желающих, люди сами проявляли инициативу и предлагали свои идеи, чтобы принять участие в арт-фестивале. Как итог, творческие площадки посетили более 50 тысяч жителей и гостей города, в том числе и иностранцы.

- Какие условия задаются для участников арт-фестиваля или же на первом месте стоит инициатива?

- Большой интерес к арт-фестивалю обусловлен тем, что нет определённых ограничений и критериев для участников. Администрация города готова воплотить все креативные решения. Главное, чтобы это было интересно горожанам. В этом году помимо хабаровчан на площадках арт-фестиваля были представлены участники из других городов.

- Арт-фестиваль проходить всего один день. Где жители и гости Хабаровска могут посмотреть все эти объекты?

- В 2018 году, когда Хабаровску исполнилось 160 лет, администрация города сделала подарок – оставила грифельную доску «Пока живу – хочу петь». На ней прохожие могут написать свои пожелания и жизненные цели, которые они хотят осуществить. В Хабаровске грифельная доска находится в Детском парке имени Гайдара. Кроме того, в Городском Парке отдыха расположены 2D фотозоны, а в парке Северный есть скворечники, которые разрисовали дети вместе с родителями.

- В этом году арт-фестиваль участвует во Всероссийском конкурсе лучших практик инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. В какой номинации представлен «Счастливый Хабаровск»?

- Этот конкурс достаточно молодой, ему всего четыре года. Организатором является Агентство стратегических инициатив. Цель конкурса – найти лучшие и эффективные практики регионов России и тиражировать их в других городах страны. «Счастливый Хабаровск» участвует в номинации «Туризм и культура». На региональном этапе арт-фестиваль вошёл в число лауреатов. Помимо арт-фестиваля победителем регионального этапа стал другой проект мэрии «Создание и развитие сети особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа «Город Хабаровск», который реализует управление по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска.

- Какие-то интересные практики можно перенять у других регионов и городов России?

- Мне очень понравился проект Уфы, который созвучен с нашим мероприятием «Хабаровские встречи». В парках города один раз в неделю проводятся концертные площадки и культурно-развлекательные мероприятия. Любой желающий может оставить заявку и выступить на сцене перед горожанами. Разработчики проекта говорят о том, что после мероприятия у них в разы выросла посещаемость городских парков.

- После регионального этапа, какая следующая ступень всероссийского конкурса?

- После регионального этапа проводится федеральный. На сайте АСИ проходит онлайн-голосование, которое завершится 31 октября. Любой пользователь может зайти на сайт агентства и проголосовать за понравившийся ему городской проект. Помимо общественного голосования, проходит голосование экспертов. В каждом регионе создана специальная комиссия, которая может голосовать только за практики других регионов. В том случае, если проект, за который они голосовали стал победителем, то они должны будут реализовать его у себя в регионе. Все подробности конкурса можно будет узнать на сайте мэрии Хабаровска и на Instagram-странице управления культуры администрации города.

- Для чего нужны фестивали и другие культурно-массовые мероприятия в городе и как они влияют на Хабаровск в целом?