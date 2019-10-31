Свердловчанка отсудила у госпиталя Росгвардии 250 тысяч рублей за неудачные операции

Сотрудницу Росгвардии в 2013 году начали мучать сильные боли в спине, она обратилась в ведомственное медучреждение, где ей установили диагноз и провели операцию на позвоночнике. Однако боли после оперативного вмешательства не прошли. В период с 2013 по 2016 год женщина перенесла еще несколько операций. В 2016 она была признана ограниченной годной к службе.

В 2017 году свердловчанке поставили диагноз, который связан с неправильно проведенными операциями. В 2018 и в 2019 году женщине пришлось еще дважды лечь на операционный стол.