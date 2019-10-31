В Екатеринбурге кинотеатр «Салют» запустил акцию в свою поддержку

На здании со стороны проспекта Ленина повесили афишу, где под заголовками «#люблюсалют» и «сохраним кинотеатр» указана подробная инструкция, как поучаствовать в акции.

Друзья, кинотеатр «Салют» собираются закрыть уже в январе… Мы верим, что вместе с вами сможем сохранить его! Что делать? Берите плакаты в поддержку «Салюта» на кассе, рассказываете друзьям, следите за новостями об акции в группе в «ВКонтакте». Оставьте свою подпись за сохранение кинотеатра на кассе или поддержите акцию в интернете. Расскажите свою история о «Салюте» и опубликуйте ее в «ВКонтакте» или в Instagram c хэштегом #люблюсалют, говорится в этой инструкции.

Параллельно на сайте Change.org была размещена петиция, которая призвана сохранить кинотеатр.

В тексте сказано, что мэрия планирует закрыть кинотеатр и разместить там Дворец пионеров. Официальной причиной является отсутствие денег у города на содержание и реконструкцию. Сами сотрудники кинотеатра рассказывают, что у предприятия на это не хватало и собственного дохода.

107 лет в этом кинотеатре смотрят кино. Это история нашего города, а историю нужно беречь и сохранять! Этой петицией мы призываем сохранить кинотеатр «Салют» и оставить в нем кинопрокат, говорится в тексте петиции.

На данный момент ее подписало более 300 человек.

С нового года, муниципальный кинотеатр «Салют», работавший с 1912 года, будет закрыт и вместо него власти планируют разместить в здании Дворец творчества детей и молодежи. Так, в Екатеринбурге останется только один муниципальный кинотеатр «Космос». Он будет показывать «социально значимые фильмы».