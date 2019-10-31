Глава Минстроя Якушев дал старт строительству Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге
Сегодня, 17:37ОбществоФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге на месте, где ранее находилась недостроенная телебашня, начали строительство ледовой арены, сообщает Е1.
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Стройплощадку посетили министр строительства РФ Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Они официально открыли начало строительства.
По словам директора «Ледовой арены» Данила Крицкого, новый спортобъект планируют использовать для проведения Универсиады. В связи с этим в эксплуатацию арену планируют сдать в 2022 году.
На сегодняшний день на месте основания забито 500 свай из 2400, заканчивается копка котлована. Строители до конца года планируют приступить к монолитным работам.
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