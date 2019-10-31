В Екатеринбурге отреставрируют старинную усадьбу Самарцева

В Екатеринбурге планируется отреставрировать еще один объект культурного наследия Свердловской области. Это загородная старинная усадьба Самарцева на улице Розы Люксембург, 54.

Готовый проект по планируемым работам сегодня был выложен на портале регионального управления госохраны объектов культурного наследия. В здании протекает крыша, а также сгнили полы, но в целом состояние памятника удовлетворительное.

Проект готовой усадьбы Самарцева Фото: проектная документация усадьбы Самарцева

Общее состояние архитектурно-конструктивных элементов оценивается как удовлетворительное. Целевое использование памятника — размещение административно-конторских помещений, сообщается в акте историко-культурной экспертизы.

Согласно проекту, будет восстановлен исторический облик фасада путем удаления лишних деталей, отремонтирована кирпичная кладка, воссозданы парапетные решетки восточного фасада по аналогии с решеткой южных ворот, а также традиционные для конца XIX века Т-образные оконные переплеты.

Кроме того, подрядчик восстановит утраченные элементы лепнины и окна на западном фасаде, которые на данный момент заложены.