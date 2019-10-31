В Екатеринбурге отреставрируют старинную усадьбу Самарцева
Подрядная организация восстановит исторический облик постройки XIX века. Проект реставрации опубликован на сайте Управления госохраны памятников Свердловской области.
В Екатеринбурге планируется отреставрировать еще один объект культурного наследия Свердловской области. Это загородная старинная усадьба Самарцева на улице Розы Люксембург, 54.
Готовый проект по планируемым работам сегодня был выложен на портале регионального управления госохраны объектов культурного наследия. В здании протекает крыша, а также сгнили полы, но в целом состояние памятника удовлетворительное.
Общее состояние архитектурно-конструктивных элементов оценивается как удовлетворительное. Целевое использование памятника — размещение административно-конторских помещений, сообщается в акте историко-культурной экспертизы.
Согласно проекту, будет восстановлен исторический облик фасада путем удаления лишних деталей, отремонтирована кирпичная кладка, воссозданы парапетные решетки восточного фасада по аналогии с решеткой южных ворот, а также традиционные для конца XIX века Т-образные оконные переплеты.
Кроме того, подрядчик восстановит утраченные элементы лепнины и окна на западном фасаде, которые на данный момент заложены.
Усадьба Самарцева является жилищно-торговым комплексом, куда входил жилой дом, лавка (флигель) и сторожка. Точно неизвестно, когда ее построили и кто стал автором проекта. Строительство усадьбы было завершено в 1880-е года.