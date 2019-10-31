В Нижнем Тагиле награждены лучшие тренеры спортивных школ

Глава города Владислав Пинаев вручил победителям конкурса «Лучший тренер города Нижний Тагил» кубки, грамоты и дипломы. Всего в профессиональном соревновании приняли участие 47 тренеров из 16 спортивных школ города.

Тренер по гребному слалому СШОР «Уралец» Ольга Гвоздева победила в номинации «Тренеры по олимпийским видам спорта. Дмитрий Едомин, тренер по прыжкам на лыжах с трамплина СШОР «Аист», и Светлана Насырова, тренер по плаванию СШОР «Юпитер», заняли второе и третье места соответственно.

Сергей Шекуров, Оксана Киселеваи Максим Айсин, представляющие спортивные школы «Юность», «Тагилстрой» и «Старт» стали лучшими в группе «Тренеры по неолимпийским видам спорта». Среди тренеров по игровым видам спорта пьедестал разделили Алексей Дектярев из СШ «Старый соболь», Тимур Фазальянов, представитель спортивной школы № 4 и Алексей Пешков из СШОР «Уралец».

Владислав Пинаев поздравил всех участников встречи с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу.