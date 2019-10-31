Житель Нижнего Тагила лишился Volkswagen из-за 90 неоплаченных штрафов
Сегодня, 10:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали автомобиль 35-летнего местного жителя, не оплатившего 90 штрафов за нарушение ПДД, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В общей сложности мужчина задолжал более 100 тысяч рублей по штрафам за нарушение ПДД. Так как тагильчанин не принимал никаких мер по погашению задолженности, судебные приставы были вынуждены наложить арест на его автомобиль марки Volkswagen Polo. Транспортное средство отправлено на спецстоянку.
В ходе рейда сотрудникам ФССП удалось выявить еще девятерых должников, пятеро из них получили требования о погашении задолженности, остальные предъявили квитанции о произведенной ранее оплате.
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