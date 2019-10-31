Житель Нижнего Тагила лишился Volkswagen из-за 90 неоплаченных штрафов

В общей сложности мужчина задолжал более 100 тысяч рублей по штрафам за нарушение ПДД. Так как тагильчанин не принимал никаких мер по погашению задолженности, судебные приставы были вынуждены наложить арест на его автомобиль марки Volkswagen Polo. Транспортное средство отправлено на спецстоянку.