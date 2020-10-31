Большинство знаков зодиака ожидает хороший день 1 ноября

Весы

Удачный день. Перед вами будут стоять трудные задачи, но ответы будут приходить к вам в голову сами собой, либо проблема решится благодаря стечению обстоятельств. Можете браться за любое, даже самое сложное, дело. В течение дня могут появиться неожиданные знакомства, которые могут перерасти в деловое сотрудничество. Вечером представители знака могут получить приглашение, от которого невозможно отказаться. В отношениях вам предстоит трудное решение. Вы столкнетесь с необходимостью действовать помимо воли вашего партнера и брать всю ответственность на себя.