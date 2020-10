«Давайте учиться понимать друг друга». Как работают судебные приставы Нижнего Тагила

1 ноября отмечается День судебного пристава. Эти люди ставят финальную точку в исполнении судебных решений, часто сталкиваются с негативом, непониманием и критикой. Они стараются найти подход к каждому должнику, разыскивают неплательщиков. Как работают судебные приставы в Нижнем Тагиле — в материале TagilCity.ru.

В этом году служба отмечает 155 лет со дня основания института судебных приставов. Ирина Афанасьева работает старшим судебным приставом Дзержинского отделения ФССП России в городе Нижний Тагил. В преддверии профессионального праздника TagilCity.ru решило узнать, как судебные приставы работают с одной из категорий — неплательщиками алиментов. К интервью готовились заранее — у Ирины весь день расписан по часам. Много работы, семья… Пришлось общаться по телефону. Несмотря на свою должность, Ирина очень легкая в разговоре, скромная. Диалог прошел тепло, судебный пристав поделилась с журналистом нюансами непростой работы и рассказала немного о себе, своих близких. Почему выбрали профессию судебного пристава? К данной цели я шла очень давно. Это мечта еще с детства. Скажем так, моя мечта сбылась, я на своей любимой работе. Как начинался ваш трудовой путь? Мой трудовой путь начался в 18 лет. Я начала с банковской системы, проработала несколько лет. Потом меня позвали на эту работу (в ФССП), я согласилась. Тогда для меня это было что-то новое, какая-то система непонятная. Чем же она занимается? Но до тех пор, пока я не попала в эту систему. Как проходит ваш рабочий день? Мой рабочий день начинается с семи утра. Заканчивается он по-разному: до девяти, до десяти работаю бывает. Ненормированный рабочий день, непредсказуемый. Когда начинается рабочий день, сперва мы получаем оружие с сотрудниками: судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов. У нас инструктаж идет, развод. В девять часов сотрудники выходят на работу. Каждое утро проводится также совещание с судебными приставами-исполнителями: расстановка работы и план. Вечером мы собираемся и обсуждаем — подводим итоги проделанной работы. Пандемия усложнила работу? Что поменялось? Работа судебных приставов по Свердловской области в период пандемии не изменилась: режим работы остался прежним, только временно был приостановлен личный приём граждан и посещение должников по месту проживания. Наша работа не прекращалась и продолжается: выносим постановления, отправляем запросы в банки и регистрирующие органы, рассылаем документы в электронном виде. Кроме того, продолжаем накладывать запреты на отчуждение имущества, проводим аресты имущества при поступлении исполнительных документов немедленного исполнения, ограничиваем в специальных правах. Все меры принудительного исполнения, направленные на побуждение должников к погашению задолженности, исполняются судебными приставами в полном объёме. Какие сложности испытываете на работе в целом? Люди приходят на прием очень разные. Со своим характером. Приходится иногда успокаивать, потому что они приходят эмоциональные, заведенные. Они считают, что приставы обязаны немедленно взыскать деньги, понимая при этом, что должник нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни. С этими людьми очень сложно, потому что приходится им объяснять всю ситуацию, что есть закон, в рамках закона мы работаем. Кто-то понимает, осознает и соглашается: «Да-да, это все понятно, все хорошо. Мы согласны, давайте как положено все делать». Но кто-то уходит, не понимает, не слышит. Как работаете с должниками-алиментщиками? Работаем как со всеми должниками. Мне кажется, они ничем не отличаются, просто особая категория, которая обязана оплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Здесь нужен к каждому подход. Объясняю ситуацию, что оба родителя в рамках закона обязаны выплачивать алименты независимо от того, проживает ребенок с ним или не проживает. Также стараемся с психологической стороны подходить, что впереди всех ждет старость, где будете нуждаться в помощи ребенка. Кто-то слышит, понимает, ищет любые способы для того, чтобы погасить задолженность, начать платить текущие платежи, устраивается на работу. Мы даже иногда сами звоним в центр занятости или на предприятия города. Просим принять должника на работу, потому что у него алименты. Сотрудники градообразующих предприятий идут нам на встречу. Когда человек туда приходит, проверяют, принимают. И люди начинают работать, платить алименты. Ребенок начинает получать помощь от родителя. Некоторые, как они вели аморальный образ жизни, так и ведут. Работать принудительно заставить мы не можем. Сейчас, говорят, растет число должников. Это правда? Почему так? Количество должников по алиментам, да, оно растет. Но, здесь очень сложно сказать, почему оно растет. Может, потому что кто-то лишился работы. Может, люди не находят общее мнение, не могут пережить создавшееся тяжелое положение, на данный момент — пандемию. Люди работу теряют, в центр занятости встают на учет, еще есть у кого-то кредит, у кого-то — ипотека. Я думаю, что из-за того, что нет семейного очага, понимания нет, единения. И они разводятся. Это самый легкий путь. Когда люди не хотят слышать друг друга, сделать шаги навстречу друг другу, чтобы найти выход. Развелись, на алименты подали. Каким образом ищите скрывающихся алиментщиков? Много таких? Есть категория должников, которые пытаются скрываться от судебного пристава-исполнителя. Как мы их ищем? У нас есть судебные приставы по ОУПДС. Сотрудники знают почти всех должников в лицо, алиментщиков. И в этом плане нам, конечно, проще. Знают, где они обитают, где они находятся в зимний период, где они могут летом находиться. И поэтому ребята бывает и по два, и по три дня сидят в засаде, выжидая должника-алиментщика. С соседями беседуют, с родственниками, с родителями. В плане Дзержинского отделения, у нас все отработано и налажено. Даже если должник будет скрываться неделю, две, три, месяц, мы его все равно рано или поздно найдем. Photo: Ирина Афанасьева На какие ухищрения сейчас идут должники? Переписывают имущество на других людей? Живут не по прописке? Что-то еще? Они проживают по другому месту. Допустим, он зарегистрирован по одному адресу, а проживает фактически по другому. Выходишь по тому адресу, который тебе становится известен, открывает тебе двери, грубо говоря, сожительница и говорит: «Это мое имущество». Да, она предоставляет документы, квартира в ее собственности, имущество ее, должник здесь не проживает. Фактически он проживает. Там они могут проживать длительное время. У них есть совместно нажитое имущество, но они в гражданском браке. В этом плане, конечно, очень сложно доказать, что это его имущество. Все, что приобретено, любая бытовая техника, мебель — предоставляют чеки о том, что это не он приобретал. Имущество стараются отводить, переписывают на других. Опять же имущество стараются переписывать до вынесения исполнительного документа, до решения суда. Если исполнительный документ к нам попал, быстро реагируем. Однако напомню, что в части взыскания задолженности по исполнительным производствам нам подследственны составы преступлений, предусмотренные статьями УК РФ 157 (уклонение от уплаты алиментов), 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), 315 (злостное уклонение от исполнения судебного решения, а также воспрепятствование его исполнению). Кроме того, к уголовной ответственности, помимо должников, могут быть привлечены и третьи лица, если в их действиях обнаружится состав преступления по ст. 315 УК РФ за намеренное неисполнение постановления судебного пристава-исполнителя об удержании долга из заработной платы — это рассматривается как воспрепятствование исполнению судебного решения. Если мы получили информацию о том, что директор предприятия намеренно занижает зарплату алиментщику, уведомляем об этом Федеральную налоговую службу — для проведения проверки и подтверждения факта уклонения, в том числе от уплаты НДФЛ. Какие неординарные способы борьбы со злостными неплательщиками приходилось применять на работе? Мы все применяем в рамках закона. Конечно, если гражданин не оплачивает алименты более двух месяцев, однозначно, привлекать, а там судья уже выносит решение: обязательные работы ему назначают. Если он не отработал обязательные работы, не устроился куда-то, значит, уже возбуждается уголовное дело по 157 статье УК РФ. Его привлекают к уголовной ответственности. Расскажите какую-нибудь забавную историю из практики. Они, конечно, не забавные истории, но было у нас такое. Должник отказывался всячески систематически оплачивать алименты. В итоге мы вынесли постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Сделали запрос и в Пенсионный фонд. И вдруг должник у нас собирается выезжать за границу. У него задолженность более двухсот тысяч. И вот здесь ему пришлось, не поверите, в течение суток полностью погасить задолженность по алиментам для того, чтобы выехать за пределы Российской Федерации. Конечно, тут были обе стороны счастливы — и взыскатель и он довольный, что улетел. Другой случай у нас тоже был в пользу ребенка, что вновь реализовалась квартира. У должника было две квартиры в собственности. Одну мы арестовали, реализовали, то есть, была погашена задолженность, имевшаяся на тот момент, плюс она была наперед погашена. И третий случай. Квартира передана должником: полностью переписана на несовершеннолетнего ребенка, и задолженность по алиментам была погашена полностью до восемнадцатилетия ребенка. Судебных приставов часто критикуют. Как справляетесь? С критикой очень сложно справиться, в основном, критикуют люди, которые не работали в данной системе. Они не понимают эту работу. Но иногда хочется таким людям сказать, хотя бы пусть на месяц придут, недельку, им будет достаточно здесь поработать. Потому что у меня есть сотрудник, который в свое время тоже не любила приставов, она очень сильно критиковала: «Вы ничего не делаете, ничего не знаете, ничего не можете. И что вы тут вообще делаете». В итоге судьба повернулась так, что сотрудник пришел в данную систему работать, и когда она поработала на алиментной группе, полностью поменяла мнение о системе, о работе судебных приставов-исполнителей. И сейчас сотрудник даже не позволяет никому критиковать коллег. Понимаете, для всех быть хорошей просто нельзя. Бывает часто, когда ты людям помогаешь, взыскиваешь, скажем так, крупные денежные средства, они все равно говорят, что приставы ничего не делают. Но со временем мнение меняется. Есть люди, которые пишут отзывы и положительные. Очень приятно слышать и видеть людей, которые к нам в отдел приходят и говорят: «Спасибо». Как отдыхаете после работы? После работы я бегу домой, занимаюсь воспитанием детей, мне нужно сделать с детьми уроки. Отдых мой — это моя семья, мои дети, мой супруг. Поэтому выходные всегда посвящаю только своей семье. У меня семь детей, два внука. Дочь старшая институт окончила, работает учителем в школе. Сын окончил одиннадцатый класс, учится в техникуме. Двойняшки у меня учатся, Даниил, Кирилл, они в седьмом классе. Александра — в пятом. Любовь — в третьем. Антонина — в первом классе. Ваши дети не хотели повторить ваш выбор профессии? Старшие выбрали другие профессии. Младшие, пока сложно сказать. Дочь — педагог, поэтому она в школе пусть учит детей. Что вас вдохновляет? Вдохновляет вера, надежда, любовь. Хотите что-то пожелать нашим читателям? Мне бы очень хотелось пожелать взаимопонимания с судебным приставом-исполнителем, находить какое-то общее решение, компромисс. И приходя в Службу судебных приставов любого отдела, стараться решить вопрос, найти выход из создавшейся ситуации, а не обвинять кого-то. Потому что судебный пристав-исполнитель выполняет решение суда, которое было вынесено, и он действует в рамках закона. Мне бы хотелось, чтобы все шли с надеждой, что пристав поможет, и они найдут выход из любой создавшейся ситуации. Когда человек идет с негативом, он уже заходит с плохим настроением, с желанием нагрубить. Надо понимать друг друга. И не только в работе. Тогда будет результат.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter