«Давайте учиться понимать друг друга». Как работают судебные приставы Нижнего Тагила

С критикой очень сложно справиться, в основном, критикуют люди, которые не работали в данной системе. Они не понимают эту работу. Но иногда хочется таким людям сказать, хотя бы пусть на месяц придут, недельку, им будет достаточно здесь поработать. Потому что у меня есть сотрудник, который в свое время тоже не любила приставов, она очень сильно критиковала: «Вы ничего не делаете, ничего не знаете, ничего не можете. И что вы тут вообще делаете». В итоге судьба повернулась так, что сотрудник пришел в данную систему работать, и когда она поработала на алиментной группе, полностью поменяла мнение о системе, о работе судебных приставов-исполнителей. И сейчас сотрудник даже не позволяет никому критиковать коллег. Понимаете, для всех быть хорошей просто нельзя. Бывает часто, когда ты людям помогаешь, взыскиваешь, скажем так, крупные денежные средства, они все равно говорят, что приставы ничего не делают. Но со временем мнение меняется. Есть люди, которые пишут отзывы и положительные. Очень приятно слышать и видеть людей, которые к нам в отдел приходят и говорят: «Спасибо».