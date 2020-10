По улицам Екатеринбурга проехал свадебный кортеж из фур

В уральской столице местные жители заметили свадебный кортеж, состоящий из фур, сообщает Е1.

Украшенные шарами и праздничными лентами, грузовики проезжали 30 октября возле ЗАГСа Верх-Исетского района. По словам друга одного из молодоженов, идея принадлежала жениху, работающему дальнобойщиком, и изначально фур планировалось четыре, а не две. Как рассказал мужчина, его друг часто совершает что-то необычное, поэтому и свадебный кортеж у него непривычный для остальных. Я тоже там должен был быть на своей фуре, но не получилось. Было две фуры, третья сломалась, а я четвертым должен был быть, подчеркнул друг жениха. Напомним, в июле в ЗАГСах Свердловской области были сняты некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, теперь на свадьбы можно приглашать до пяти гостей.

