По улицам Екатеринбурга проехал свадебный кортеж из фур

Украшенные шарами и праздничными лентами, грузовики проезжали 30 октября возле ЗАГСа Верх-Исетского района. По словам друга одного из молодоженов, идея принадлежала жениху, работающему дальнобойщиком, и изначально фур планировалось четыре, а не две. Как рассказал мужчина, его друг часто совершает что-то необычное, поэтому и свадебный кортеж у него непривычный для остальных.