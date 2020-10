У Черноисточинского водохранилища запретили въезд на «неправильную» дорогу

В Нижнем Тагиле неправильно установили дорожный знак у Черноисточинского водохранилища, сообщил Tagilcity.ru общественник Андрей Волегов.

Как рассказывает активист, всего существует два способа добраться до мыса. Им был отправлен запрос в администрацию Горноуральского округа и получен ответ, в котором сказано, что на подъезде к водоохраной зоне находится знак «Въезд запрещен», поэтому транспортное средство не сможет продолжить путь. Однако, как выяснилось, знак стоит на дороге, на которой до Черноисточинского пруда не доехать, а необходимый путь по прежнему открыт для проезда. На ней знака нет. Эта дорога рядом со шламонакопителем. Именно по этой дороге и проезжают автомобили на мыс в водоохранную зону Черноисточинского пруда — источника питьевого водоснабжения для жителей города Нижний Тагил,пишет Андрей Волегов. Photo: личная страница Андрея Волегова "Вконтакте" Напомним, в начале августа в Нижнем Тагиле были положены «лежачие полицейские» на Руднике на улице Сланцевая, а также на Ленинградском проспекте в районе магазина «Боберстрой», но дорожные знаки об их присутствии не были установлены. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter