Екатеринбуржец с QR-кодом отказался показывать паспорт и не смог попасть в ТЦ «Мега»

Сам гражданин считает, что охранники не имели права запрашивать у него удостоверение личности, поскольку в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не говорится, кто именно должен проверять документы на входе, пишет Е1. В результате охрана вызвала сотрудников Росгвардии. Те объяснили, что попасть в ТЦ без паспорта не получится.
Росгвардия мне ничего не сделала, я не нарушал закон и общественный порядок, но пришлось уйти,объяснил мужчина.
О том, что приоритетом является безопасность посетителей и сотрудников, напомнили в пресс-службе «Меги». Там отметили, что ТЦ функционирует по вышедшему указу губернатора.
Напомним, в Екатеринбурге покупатели торговых центров выстроились в очереди, чтобы попасть внутрь. В некоторых ТЦ происходят конфликтные ситуации.