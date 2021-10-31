Екатеринбуржец с QR-кодом отказался показывать паспорт и не смог попасть в ТЦ «Мега»

Екатеринбуржец с QR-кодом отказался показывать паспорт и не смог попасть в ТЦ «Мега»
Екатеринбуржец с QR-кодом отказался показывать паспорт и не смог попасть в ТЦ «Мега»
Сегодня, 15:42ОбществоФото: 1MI
В ТЦ «Мега», расположенный в Екатеринбурге, охрана не пустила посетителя. У мужчины был QR-код, но он не стал показывать паспорт.

Сам гражданин считает, что охранники не имели права запрашивать у него удостоверение личности, поскольку в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не говорится, кто именно должен проверять документы на входе, пишет Е1. В результате охрана вызвала сотрудников Росгвардии. Те объяснили, что попасть в ТЦ без паспорта не получится.

Росгвардия мне ничего не сделала, я не нарушал закон и общественный порядок, но пришлось уйти,объяснил мужчина.

О том, что приоритетом является безопасность посетителей и сотрудников, напомнили в пресс-службе «Меги». Там отметили, что ТЦ функционирует по вышедшему указу губернатора.

Напомним, в Екатеринбурге покупатели торговых центров выстроились в очереди, чтобы попасть внутрь. В некоторых ТЦ происходят конфликтные ситуации.

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КоронавирусЕкатеринбург
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