Уралец получил условный срок после отказа надевать маску в продуктовом магазине

Уралец получил условный срок после отказа надевать маску в продуктовом магазине
Уралец получил условный срок после отказа надевать маску в продуктовом магазине
Сегодня, 12:50ОбществоФото: 1MI
41-летний житель Каменска-Уральского приговорен судом к двум годам колонии поселения из-за насилия в отношении полицейского. Он хотел составить на уральца протокол за отказ надеть маску в продуктовом. Теперь мужчина также обязан выплатить 30 тысяч компенсации морального вреда.

Происшествие случилось 16 февраля. Как установлено судом, свердловчанин, находясь в компании знакомого, в состоянии алкогольного опьянения пошел в продуктовый, сообщает пресс-служба свердловского управления СКР.

На крики и смех обратили внимание сотрудники полиции. Они заметили, что при входе в магазин мужчины не надели маски. Тогда полицейские пояснили, что ношение масок является обязательным, однако подсудимый отказался выполнять данное условие. После предложения пройти в служебный автомобиль для составления протокола, уралец применил физическое насилие.

Также мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение масочного режима, отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, в июле стало известно, что жительницу Новоуральска вместе с ребенком выгнали из автобуса за то, что она попросила окружающих надеть маски.

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