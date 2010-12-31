Итоги новогоднего конкурса детских рисунков от Роспечать-НТ
31 декабря 2010, 13:05ОбществоСергей Демидов
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Роспечать объявила победителей конкурса детских рисунков.
Всего в конкурсе участвовало 863 рисунка. Каждый участник получил гарантированное поощрение от наших парнеров - компаний Кока Кола и Перефетти Ван Мелле.
Благодарим всех участников, ваши рисунки стали достойным урашением города к новогодним праздникам.Отдельное спасибо детским коллективам и их руководителям:
Роспечать-НТпоздравляет всех тагильчан с Новым годом и РождествомЖелаем вам только добрых новостей и отличного настроения!
Мы рады видеть вас, наших добрых и верных друзей каждый день!
Роспечать. Будь в центре событий. Узнай больше!
Благодарим всех участников, ваши рисунки стали достойным украшением города к новогодним праздникам.
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