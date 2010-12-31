Итоги новогоднего конкурса детских рисунков от Роспечать-НТ

Всего в конкурсе участвовало 863 рисунка. Каждый участник получил гарантированное поощрение от наших парнеров - компаний Кока Кола и Перефетти Ван Мелле.

Благодарим всех участников, ваши рисунки стали достойным урашением города к новогодним праздникам.Отдельное спасибо детским коллективам и их руководителям:

Роспечать-НТпоздравляет всех тагильчан с Новым годом и РождествомЖелаем вам только добрых новостей и отличного настроения!

Бастрикова Александра

Гриншпун Александра

Деткова Аня

Кузнецов Данил

Мелешенко Даша

Равичева Алена

Рукавишникова Арина

Тарасова Вероника

Рыжкова Вика

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