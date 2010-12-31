Мотив подвел итоги Интернет-викторины «Ни зимой, ни летом не могу без Интернета»
Мотив спешит сообщить о том, что увлекательная Интернет-викторина «Ни зимой, ни летом не могу без Интернета» завершилась! И теперь самое время подвести итоги и объявить имена победителей.
Самыми активными и эрудированными пользователями сети Интернет от МОТИВ стали:
Гусева Ирина Владимировна,
Крапивин Александр Вадимович,
Насыров Денис Исмаилович,
Ковязина Юлия Владимировна,
Карасев Дмитрий Николаевич,
Мельников Алексей Викторович,
Урванцев Ярослав Владимирович,
Лимаренко Наталья Андреевна,
Павлова Любовь Николаевна,
Скоцеляс Лейла Гасановна.
Счастливчики награждены замечательными и очень функциональными призами. Победители получили новый USB-модем, который позволит им выходить во всемирную паутину в любой точке региона, где есть связь МОТИВ. Кроме того, призеры стали обладателями сертификата на обслуживание в сети оператора на сумму 500 рублей, который подарит им много счастливых минут общения с самыми дорогими и близкими людьми.
МОТИВ поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов, взятия новых интеллектуальных вершин и увлекательного путешествия по всемирной паутине!
С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и воплощения всех ваших самых заветных желаний!