Мотив подвел итоги Интернет-викторины «Ни зимой, ни летом не могу без Интернета»

Счастливчики награждены замечательными и очень функциональными призами. Победители получили новый USB-модем, который позволит им выходить во всемирную паутину в любой точке региона, где есть связь МОТИВ. Кроме того, призеры стали обладателями сертификата на обслуживание в сети оператора на сумму 500 рублей, который подарит им много счастливых минут общения с самыми дорогими и близкими людьми.