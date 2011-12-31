Как экологично встретить Новый год

Дарите только полезные подарки

WWF призывает не делать вклад в сверхпотребление и подарить своим близким подарки, которые не окажутся в мусорной корзине – например, подарки-впечатления, билеты на концерт или сертификаты благотворительныхорганизаций.

Если у вас очень маленький «подарочный бюджет», не дарите дешевые китайские сувениры - сделайте подарок своими руками.

Хорошая идея поступила от читательницы WWF России в Facebook Натальи Бабичевой: «Моя подружка дарила а прошлый новый год авоськи, чтобы люди ими пользовались вместо супермаркетовских пакетов. Мне идея очень понравилась!»

Если вы хотите сделать недорогой подарок братьям нашим меньшим - разместите у себя на балконе кормушку для птиц - пусть они встретят праздник вместе с вами!

Отправьте электронные поздравительные открытки - хотя бы некоторым друзьям

Если вы не успели вовремя отправить по почте новогодние открытки друзьями партнерам – не расстраивайтесь. Электронные открытки не только сэкономят вам время и деньги, но и снизят ваш «экологический след». Производство бумажных открыток сопряжено с затратами древесины, топлива иводы.

Или - воспользуйтесь советами читательницы WWF России в Facebook Маши Кириковой: «В качестве поздравительной открытки - советские старые (но не подписанные) открытки, добытые на букинистических развалах. Дёшево (от 10 рублей), зато для вашей открытки никто бумагу не белил!» «А ещё открытки можно сделать из старых глянцевых журналов, - говорит Маша. - Звучит это ужасно, понимаю, но выглядеть может по-разному».

Когда будете выбирать новогоднюю елку, убедитесь, что она срублена законно

Вопреки распространённому убеждению, «экологичнее» купить живую ёлку, а не искусственную пластиковую - но при условии, что она была специально выращена на продажу, а не срублена в лесу нелегально. Идеальный же вариант - нарядить новогоднюю красавицу, растущую у вас во дворе или на участке.

Производство искусственных елок из пластика, который изготавливается из нефти и металла сопряжено с большими затратами энергии и образованием немалого количества вредных веществ, в том числе соединений свинца. Средняя «жизнь» искусственной елки – 6 лет, и после этого она оказывается на помойке. Большинство из этих деревьев производятся в Китае и на Тайване, поэтому их доставка в Россию ведет к дополнительным выбросам парниковых газов. В то же время, настоящие деревья – возобновляемый ресурс, который, к тому же, после утилизации быстро разлагается.

Вместо гирлянд из ламп накаливания используйте светодиодные гирлянды

Они используют на 80-90% меньше энергии, чем гирлянды с лампами накаливания. Не забывайте выключать все электронные приборы, когда вы ихне используете. По некоторым оценкам, 15% бытовых затрат энергии приходится на телевизоры и другие приборы, которые мы просто забыли выключить.

Откажитесь от пластиковой посуды и импортированных продуктов

Все чаще россияне предпочитают ставить одноразовую посуду на новогодний стол – но вы сделаете природе подарок, если сервируете стол стеклянной, фарфоровой, глиняной или металлической посудой. Хотя на следующий день вам придется перемыть гору посуды (если у вас нет посудомоечной машины, конечно), вы можете облегчить себе жизнь, попросив каждого гостя помыть несколько тарелок перед уходом или подключив к мытью посуды всю семью.