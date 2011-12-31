В Свердловской области в 2011 году немного вырос уровень рождаемости
31 декабря 2011, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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По предварительным итогам министерства здравоохранения, в 2011 году в Свердловской области родилось 43 тысячи 300 детей - на один процент больше, чем в 2010.
В 2012 году специалисты ожидают незначительное снижение уровня рождаемости, из-за того, что большинство женщин, рожденных в середине 1980, выйдут из идеального возраста, чтобы стать мамами.
Показатель младенческой смертности в 2011 году снизился в сравнении с 2010 годом на 8% и составил 5,5 случая на 1000 родившихся. Как отмечают специалисты, этот показатель уже на протяжении нескольких лет устойчиво снижается и есть все основания считать, что эта тенденция сохранится и в следующем году.
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