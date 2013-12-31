Дед Мороз из «органов»: полиция Нижнего Тагила поздравляет ребят с Новым годом (ФОТО)

На этот раз совместно с представителями Центра поддержки гражданских инициатив «Вместе» инспекторы по делам несовершеннолетних посетили семьи, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, и многодетные семьи.

В преддверии Нового года сотрудники полиции вместе с общественниками, подготовившими сладкие подарки, уже навестили малышей, проживающих на территории Тагилстроевского и Пригородного районов. Уже более 30 семей приняли новогодние поздравления, а еще поделились своими проблемами, чтобы представители общественных организаций смогли оказать необходимую помощь. «Полицейский Дед Мороз» продолжает свое «путешествие». Его с особой радостью и надеждой будут встречать в самых отдаленных от города населенных пунктах.