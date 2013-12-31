Дед Мороз из «органов»: полиция Нижнего Тагила поздравляет ребят с Новым годом (ФОТО)
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» активно поддержали акцию «Полицейский Дед Мороз», ежегодно проводимую МВД России, чтобы подарить праздник детям.
На этот раз совместно с представителями Центра поддержки гражданских инициатив «Вместе» инспекторы по делам несовершеннолетних посетили семьи, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, и многодетные семьи.
В преддверии Нового года сотрудники полиции вместе с общественниками, подготовившими сладкие подарки, уже навестили малышей, проживающих на территории Тагилстроевского и Пригородного районов. Уже более 30 семей приняли новогодние поздравления, а еще поделились своими проблемами, чтобы представители общественных организаций смогли оказать необходимую помощь. «Полицейский Дед Мороз» продолжает свое «путешествие». Его с особой радостью и надеждой будут встречать в самых отдаленных от города населенных пунктах.
Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле
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