Праздник своими руками: в Тагиле выбрали победителей на звание «Лучший дом, двор, подъезд» (ФОТО)

Первое место получил двор около дома №9 по улице Космонавтов. Здесь жители сумели создать настоящий снежный городок, а поздравить комиссию с наступающими праздниками вышли настоящие Дед Мороз, Снегурочка и даже символ Нового года – лошадь.

Второе место досталось двору дома №9 по улице Свердлова. Жители сумели выстроить снежный зоопарк с бассейном. Его, кстати, наполнили мягкими игрушками. Конечно, такое оформление больше всего понравилось именно детям.

Ну а третье место взяли жители дома №24 по улице Керамиков. Оказывается, чтобы создать миниатюры Лисьей горы, паровоза и других фигур, местный умелец «освоил» 35 тонн снега.

Фото пресс-службы Администрации

По мнению конкурсной комиссии, с каждым годом популярность конкурса среди ТОСов и жителей частного сектора растет, и все большее количество горожан активно включаются в работу по улучшению облика Нижнего Тагила.