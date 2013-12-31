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Праздник своими руками: в Тагиле выбрали победителей на звание «Лучший дом, двор, подъезд» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздник своими руками: в Тагиле выбрали победителей на звание «Лучший дом, двор, подъезд» (ФОТО)

31 декабря 2013, 11:05Общество
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