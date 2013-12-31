Социологи выявили самый трудный день для работы в офисе - это вторник

В ходе исследования британские ученые опросили более тысячи британцев. Почти половина - 53 % респондентов - признались, что по понедельникам они не проявляют особого рвения в работе и откладывают все трудные дела на следующий день. Таким образом, ко вторнику скапливается больший фронт работ, чем запланировано ранее. К 11:45 утра напряжение достигает своего пика, и офисные сотрудники сталкиваются с максимальной рабочей нагрузкой.

Свою лепту в нелегкую жизнь офисных работников вносят и другие неприятные ситуации - к примеру, многие работодатели экономят на офисных помещениях, размещая специалистов по десятку человек в одном большом помещении. Оставляя в стороне проблемы с проветриванием такого кабинета, остановимся на сложности взаимодействия между самими офисными работниками. Чтобы специалисты не отвлекались на посторонние факторы и трудились с полной отдачей можно использовать мобильные перегородки Оки-Доки, благодаря которым рабочее место будет отделено от остального офиса. Такие конструкции обойдутся дешевле, чем организация открытого офиса со стационарными перегородками, а эффект будет ничуть не меньше. К тому же, такой кабинет можно перенести в другое место, что сэкономит средства при переезде и ремонте.