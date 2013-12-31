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Социологи выявили самый трудный день для работы в офисе - это вторник
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Социологи выявили самый трудный день для работы в офисе - это вторник

31 декабря 2013, 08:50Обществоadmin3
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