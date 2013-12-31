Социологи выявили самый трудный день для работы в офисе - это вторник
Социологи из Великобритании развенчали миф о том, что «понедельник - день тяжелый». По их мнению, вторник более трудный день как в эмоциональном, так и в физическом плане.
В ходе исследования британские ученые опросили более тысячи британцев. Почти половина - 53 % респондентов - признались, что по понедельникам они не проявляют особого рвения в работе и откладывают все трудные дела на следующий день. Таким образом, ко вторнику скапливается больший фронт работ, чем запланировано ранее. К 11:45 утра напряжение достигает своего пика, и офисные сотрудники сталкиваются с максимальной рабочей нагрузкой.
Вторник становится самым стрессовым днем с точки зрения рабочей нагрузки. Многие даже готовы отказываться от обеда, понимая, какой объем работы им предстоит выполнить на неделе прокомментировал результаты социолог Грэм Уотерс.
Эксперты предупреждают, что такие не равномерные нагрузки отрицательно влияют на здоровье человека: страдает его нервная система, а отказы от обеда приводят к проблемам желудочно-кишечного тракта.
Свою лепту в нелегкую жизнь офисных работников вносят и другие неприятные ситуации - к примеру, многие работодатели экономят на офисных помещениях, размещая специалистов по десятку человек в одном большом помещении. Оставляя в стороне проблемы с проветриванием такого кабинета, остановимся на сложности взаимодействия между самими офисными работниками. Чтобы специалисты не отвлекались на посторонние факторы и трудились с полной отдачей можно использовать мобильные перегородки Оки-Доки, благодаря которым рабочее место будет отделено от остального офиса. Такие конструкции обойдутся дешевле, чем организация открытого офиса со стационарными перегородками, а эффект будет ничуть не меньше. К тому же, такой кабинет можно перенести в другое место, что сэкономит средства при переезде и ремонте.